BH se aproxima de 80% da população protegida com uma dose de vacina

Belo Horizonte tem 79,6% dos adultos vacinados com ao menos uma dose de imunizante contra a COVID-19. Para 40,7%, o esquema vacinal está completo. Os dados são do informe epidemiológico da prefeitura, divulgado nesta segunda-feira (30/8).

Os principais indicadores da pandemia seguem no nível de controle. A taxa de transmissão do novo coronavírus (rt) é de 0,92, ligeira alta na comparação com o último balanço, que apontava 0,88.A ocupação dos leitos de UTI para COVID-19 é de 46,6%, ante 46% do boletim passado. Já lotação das vagas de enfermaria é de 32,5%, contra 34,5% do relatório anterior.