Região Nordeste de Minas avança para a onda verde e prepara volta às aulas

O avanço da vacinação em Nanuque, com jovens de 18 anos vacinados, contribuiu para a progressão à onda verde (foto: Prefeitura de Nanuque/Divulgação ) O Comitê Extraordinário COVID-19 do governo de Minas anunciou, nesta quinta-feira (26/8), que a macrorregião Nordeste do estado progrediu para a onda verde do plano Minas Consciente. Teófilo Otoni, maior cidade desta região, já estava na onda verde. Os demais municípios, principalmente aqueles da microrregião de Nanuque, foram beneficiados com esta progressão.

O avanço da vacinação contra a COVID-19 foi responsável por essa progressão, na avaliação do médico Ivan Santana, superintendente regional de Saúde do Nordeste. “Nós temos a maioria dos municípios vacinando pessoas com idade abaixo de 30 anos, e alguns municípios já chegaram a vacinar pessoas com 18 anos”, disse Santana.

Ele lembrou que há poucos dias, a microrregião de Itaobim e Pedra Azul tinha indicadores para a COVID-19 que a colocava na onda vermelha. Atualmente, esses indicadores são idênticos aos da onda amarela, mas quando agrupados aos indicadores da macrorregião, a onda verde prevalece.

Volta às aulas

A progressão da Região Nordeste para a onda verde deu mais tranquilidade aos prefeitos e secretários municipais de educação para a volta às aulas presenciais em seus municípios. Na semana passada, os chefes do Executivo se reuniram na sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri (Amuc) para discutir os protocolos para a volta às salas de aula.

À época, o presidente da Amuc, Heber Gomes Neiva (Republicanos), prefeito de Caraí e médico infectologista, disse que seria possível aos municípios promover o retorno às aulas presenciais, seguindo os protocolos clássicos, como o uso do álcool em gel na higienização das mãos, aferição de temperatura, uso de máscaras faciais e distanciamento.

Caraí, distante 99 quilômetros de Teófilo Otoni, já vacinou jovens a partir dos 18 anos contra a COVID-19 e tem avançado na aplicação da segunda dose. Para Neiva, o retorno de várias atividades econômicas nos últimos meses servem como parâmetro para a retomada das aulas presenciais. E agora, na onda verde, tornou-se mais tranquilo.

Liliane Batista Gusmão, secretária municipal de Educação em Ladainha (67 quilômetros de Teófilo Otoni) também mantém o otimismo e garante o retorno às escolas em seu município para 18 de setembro. “Estamos trabalhando seguindo todos os protocolos para termos um retorno seguro”, disse.