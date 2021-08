PF prende homem suspeito de abusar sexualmente da filha e postar na web

Policiais federais estiveram na casa do suspeito nesta quinta-feira (foto: PF)

A Polícia Federal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, cumpriu, nesta quinta-final (26/8), mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 27 anos, que era suspeito de abusar sexualmente de sua filha, de apenas três anos. No entanto, ele acabou sendo preso em flagrante, quando os policiais encontraram um vídeo com cenas do abuso.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pelo juiz da 35ª Vara Federal, e foi baseado nas suspeitas sobre o abuso contra a própria filha. As investigações se iniciaram em julho deste ano, depois que foram encontradas cenas compartilhadas nade arquivos de imagem e vídeo em que o investigado abusava sexualmente de uma criança de aproximadamente três anos, posteriormente identificada como sua filha.

A Polícia Federal prosseguirá investigando o caso, no intuito de identificar outras possíveis vítimas e obter esclarecimentos sobre todas as circunstâncias dos crimes praticados.

O que diz a lei sobre pedofilia?

A pedofilia em si não é considerada crime, pois se enquadra como um quadro de psicopatologia. Por lei, são considerados crimes ou violências sexuais contra crianças e adolescentes abuso sexual, estupro, exploração sexual, exploração sexual no turismo, assédio sexual pela internet e pornografia infantil.





O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.





No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.





No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se a conduta resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.





O que é a cultura da pedofilia?

A cultura da pedofilia é um termo criado para definir como a sociedade aceita e até incentiva a sexualiação de crianças e adolescentes, além de estimular a infatilização da mulher adulta.





Isso pode se tornar presente desde letras de músicas a enredos de filmes.





