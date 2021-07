Preso no Espírito Santo homem que abusou de menor por 3 anos, no Barreiro

O criminoso estava escondido na cidade de Serra, Norte do Espírito Santo (foto: Serra/Divulgação)

A leitura, num jornal, sobre o que é um abuso sexual, alertou um garoto, de 12 anos, que percebeu que ele era vítima desse tipo de crime e denunciou o abusador: um amigo de seu pai. O criminoso foi preso nesta sexta-feira (2/7), na cidade de Serra-ES, e transferido para Belo Horizonte.

Os abusos ocorreram na casa do pai do garoto, no Barreiro. O homem passou a morar no imóvel após a separação e, na época da mudança, há três anos, convidou um amigo, com quem trabalhava havia 10 anos numa empresa de transporte, para morar na mesma casa.A vítima tinha nove anos na época em que começaram os abusos. O irmão mais novo dele também teria sido abusado.

Depois de ler o jornal, o adolescente procurou uma tia para contar o que vinha sofrendo. A partir dessa conversa, decidiu fazer a denúncia.

As investigações passaram a ser feitas pelo Departamento de Investigação e Proteção à Família (DEFAM). O abusador já estava foragido. A informação, segundo a delegada Iara França, era de que ele estaria escondido em Vitória, capital do Espírito Santo.

"Foi quando pedimos ajuda à Polícia Civil capixaba. A suspeita de que o fugitivo estaria em Vitória não se confirmou, mas ele foi localizado e preso na cidade de Serra, Norte do estado”, diz a delegada Iara.

O abusador foi transferido, nesta sexta-feita, de avião para Belo Horizonte e será encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A delegada Carolina Bechelany, chefe do DEFAM, ressalta a importância da informação na educação das crianças. “A criança informada é uma criança protegida”.