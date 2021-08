Com indicadores controlados, BH registra quase 50 mil vacinações

Atual cenário dos indicadores da pandemia em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

Belo Horizonte registrou o segundo dia consecutivo com todos os indicadores da pandemia da COVID-19 no estágio de controle. Ao mesmo tempo, 47.576 injeções contra a doença foram computadas na cidade nesta terça (24/8), o quarto maior consolidado desde o início da campanha de vacinação.





A transmissão do novo coronavírus sofreu queda na cidade: de 0,92 para 0,88, portanto pelo segundo levantamento em sequência no estágio menos grave. O índice atual é o mais baixo do mês de agosto.No patamar atual, em média 88 pessoas se tornam vítimas da virose a cada 100 diagnósticos confirmados em BH.

Quanto à situação dos leitos, a ocupação cresceu tanto nas enfermarias quanto nas UTIs para COVID-19. Na terapia intensiva, a taxa passou de 47,9% para 49,1%.

Já nas camas clínicas, o percentual de uso aumentou de 33,4% para 36%. Ainda assim, os dois indicadores continuam abaixo dos 50 pontos porcentuais, portanto em controle.

Casos e mortes

Vacinação

BH registrou 18 mortes por COVID-19 neste boletim. Com mais essas, a cidade soma 6.479 óbitos pela doença – 250 neste mês de agosto.Em número de casos, o boletim computou um crescimento de 416. Agora, o município totaliza 269.479 diagnósticos: 3.260 em acompanhamento e 259.740 recuperados, além daqueles que não resistiram.

Vacinação é receita definitiva para frear a pandemia da COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

468.795 idosos acima de 60 anos

247.804 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

14.774 gestantes e puérperas

202.866 trabalhadores da saúde

19.887 servidores da segurança pública

70.292 profissionais da educação

711.347 entre 24 e 59 anos

428.630 idosos acima de 60 anos

151.346 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.938 gestantes e puérperas

173.597 trabalhadores da saúde

14.735 servidores da segurança pública

20.287 profissionais da educação

46.404 pessoas entre 29 e 59 anos

58.813 pessoas entre 29 e 59 anos (dose única)

BH registrou mais 47.576 aplicações da vacina contra a COVID-19 nesta terça: 37.639 de primeira dose e 9.937 de segunda. Não houve desempenho de nenhuma injeção da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de dose única.Agora, BH soma 1.735.765 aplicações de primeira dose, 837.937 de segunda e 58.813 de dose única. Segundo a prefeitura, 76,4% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 38,2% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:Já com a segunda injeção se imunizaram:



A cidade recebeu 3.225.586 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.

