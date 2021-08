Profissionais da educação tomam segunda dose da vacina em BH

Nesta terça-feira (24/8) os profissionais da educação do ensino fundamental e infantil de Belo Horizonte, com idades entre 18 e 59 anos, podem tomar a segunda dose da vacina contra a COVID-19.

Vacinação no posto da UFMG

No posto de vacinação da UFMG, Júlio Marcos Pereira do Nascimento, de 53 anos, que presta serviço na segurança da universidade, disse que a imunização "representa a renovação, a certeza e a esperança de que tudo vai voltar ao normal”, afirma.

Júlio Marcos Pereira do Nascimento, 53 anos, segurança da UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Questionado sobre a desaceleração dos números da pandemia, o segurança disse que a vacinação pode estar contribuindo para esta queda. "Mas não podemos descuidar, e temos que seguir com as recomendações dos órgãos de saúde. Continuar com prudência, para não voltar como estava antes”, comenta.