Minas registra 13 mortes por COVID-19 em 24 horas

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desta terça- feira (24/8), mostra que, no período de 24 horas, 13 pessoas morreram de COVID-19 e mais 2.895 casos do vírus foram indentificados no estado.

Em comparação com a última segunda-feira (23/8), os números do boletim trazem redução no numero de mortes (13 contra 17). Segundo especialistas, um dos fatores que pode ser considerado o motivo desta queda é o avanço da vacinação no estado.