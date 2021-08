Vereadora pede abertura de processo contra secretária de Educação de BH

Ângela Dalben (à esquerda) pode se tornar alvo de processo administrativo após representação da vereadora Marcela Trópia (à direita) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 18/06/2021 e Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 03/08/2021)

Ausência de cronograma de aulas

Falta de plano de contingência para orientar as situações em que será necessário regredir e novamente proibir as aulas presenciais

Inexistência de estratégia para a continuidade das aulas remotas

Kalil anuncia ampliação

A vereadora Marcela Trópia (Novo) encaminhou à presidente da Câmara de BH, Nely Aquino (Podemos), umacontra a secretária municipal de Educação Ângela Dalben. Ela aponta “descaso, falhas e omissões” da chefe da pasta durante a pandemia da COVID-19.Para Marcela, Ângela Dalben cometeu umapolítico-administrativa. Segundo ela, “as escolas públicas não reorganizaram seus calendários, não adotaram nenhum sistema de aulas remotas on-line e a secretária de Educação sequer desenvolveu um plano minimamente eficaz para a prestação do serviço”.Procurada, a PBH informou que a Câmara não notificou a secretária do processo administrativo.Ainda na representação, a vereadora Marcela Trópia cita trechos da Ação Civil Pública (ACP) movida pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) contra a prefeitura.Ela ressalta três pontos da ACP da DPMG sobreda PBH durante a pandemia:A vereadora cita, ainda, uma nota do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sobre a questão. No documento, o MPMG cobra a elaboração de “protocolos técnicos e sanitários completos” para impedir a proliferação do coronavírus nas escolas da cidade.

Em entrevista à “TV Globo” nesta quinta (19/8), o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou que vai dobrar o número de alunos nas escolas públicas municipais a partir desta segunda (23/8).



"O que eu tenho para dizer é que os novos estudos disseram que a escola não é problema. Então, a partir de segunda-feira, vamos publicar o protocolo de reabertura. Nós vamos dobrar o número de alunos", afirmou.



Mas, a vereadora Marcela Trópia, autora da representação contra a secretária Ângela Dalben, não se convenceu.



“Primeiro, precisamos entender o que ele (Kalil) quis dizer. Parece-me que foi muito mais uma reação às aglomerações do Mineirão que uma medida de fato. O prefeito não explicou se ele vai reduzir o distanciamento (entre os alunos) de dois metros para um. O que eu sei da volta às aulas em BH é o mesmo que a população: nada”, disse ao Estado de Minas.

