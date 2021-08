Entenda o critério usado pela PBH para dobrar alunos nas salas de aula

Consultado pelo Estado de Minas, o infectologista Carlos Starling, membro Comitê de Enfrentamento à COVID-19, explicou os critérios científicos que embasaram a decisão.









O novo protocolo reduziu de dois para um metro o distanciamento entre os estudantes dentro dos colégios em cidades com mais de 400 infectados por 100 mil habitantes.





"Em Belo Horizonte, o índice já está abaixo de 200 casos. A incidência ainda é alta. Porém, com essa premissa do CDC, já é seguro admitir mais alunos dentro das salas de aula", esclareceu o infectologista.





O especialista ressalta, contudo, que a agência americana manteve o uso de máscara para todos dentro do ambiente escolar - Veja abaixo todas as recomendações do CDC.





Variante Delta

Com três casos registrados na capital, a variante Delta do novo coronavírus preocupa o comitê de enfrentamento à pandemia. Segundo Starling, o grupo está atento ao avanço da cepa e às orientações da Anvisa sobre a vacinação de crianças e adolescentes. Nesta quinta, o órgão rejeitou a aplicação da CoronaVac nesta parteca da população





Questionado se o município pretende iniciar a imunização ao público infanto-juvenil, a exemplo de outras capitais, o médico por enquanto descartou a hipótese.