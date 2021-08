MG passa por alívio na pandemia, menos 23,7% casos e 19,7% mortes

pacientes chegaram a lotar a UPA Barreiro em BH devido à COVID-19. Momento é de alívio em MG (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Gerais atravessa uma fase de alívio momentânea dado novo coronavírus (Sars-CoV-2), com índices semelhantes ao início do ano, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.O número de pessoas que testaram positivo para as váriasdocaiu 23,7% na média mensal e as pessoas que morreram diretamente por causa da COVID-19 ou por complicações decorrentes dochegaram a um declínio proporcional de 19,7%.De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), neste sábado foram registrados um total de 51.849 pessoas que morreram em decorrência da doença.Dentro de 2.019.435 mineiros positivos para o novo vírus, sendo que 47.745 desses ainda são acompanhados pelas autoridades sanitárias em hospitais ou rastreamento domiciliar. Um total de 1.919.841 pessoas superou a doença e testou positivo desde o início da pandemia.



De sexta (13/08) para sábado (14/08), um total de 3.728 pacientes tiveram exames positivos para o novo coronavírus, sendo que nesse espaço de tempo 105 mineiros morreram por esse motivo.



A média de casos positivos de pacientes que testaram contra o novo coronavírus caiu vertiginosamente em um mês, despencando 23,7% nesse período. A razão de 30 dias era de 4.859 pessoas infectadas a cada 24 horas, até os sábados, passando a 3.728 neste dia 14 de agosto. Já o das pessoas que perdem suas vidas diariamente em razão da COVID-19 também caiu, ao patamar diário de 19,7%, passando de uma média de 130,7 para 105.



O número de casos se ampliou em 4,45% em um mês, de acordo com o boletim, passando de dois milhões, pela primeira vez, saltando de 1.933.302 mineiros com testes positivos para 2.019.435 exames confirmados para o novo coronavírus. Por outro lado, a taxa de pacientes acompanhados por semana caiu 12,4%, de uma média fechada aos sábados de 54.519 pessoas infectadas tendo suas condições e estado de saúde monitorados sendo reduzida para 47.745 pessoas positivas.



