Ribeirão das Neves faz mutirão de vacinação neste sábado (14/8)

Neves fará um mutirão para vacinar pessoas com 29 anos ou mais (foto: Prefeitura de Ribeirão das Neves) Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, fará um mutirão para vacinar pessoas com 29 anos ou mais. Neste sábado (14/8) a cidade de, Região Metropolitana de Belo Horizonte, fará um mutirão para vacinar pessoas com 29 anos ou mais.

Para se vacinar, é necessário apresentar: documento de identificação com foto; CPF ou Cartão SUS (imprescindível); Cartão de vacina; e comprovante de endereço.

A vacinação irá ocorrer em vários postos volantes pela cidade, no horário das 09h às 15h.

Na Região Central, o ponto de vacinação será no Ginásio Henfil (R. Artur José Alves, 100 - Savassi).

Já na Região do Veneza será na Escola Municipal Maria da Cruz Resende (R. Maria Adelaide, 496 - Veneza); na Igreja Católica do Bairro Belvedere (Av. Manoel Luciano Pio - N° 361) e no Programa Saúde da Família (PSF) San Marino (Rua 3, 747 - San Marino).

E na Região de Justinópolis, existem quatro pontos de vacinação: o estacionamento do Hipermercado Atacadista Economart (Av. Denise Cristina, 2.900 - Justinópolis), Clube Minas Gerais de Ribeirão das Neves (Av. Sete de Setembro, 320, Bairro Maracanã), no Epa Fortaleza (Rua Monte Castelo, 265) e na Escola Estadual Alizon Themóter Costa (R. Prof. José Gomes de Oliveira, 39 - Bairro Fazenda Severina).