Pesquisador mineiro tem artigo sobre ecologia publicado em revista alemã

Onça parda é capturada nas armadilhas fotográficas colocadas no Parque Nacional do Itatiaia (foto: Clarissa Rosa e Antônio Queiroz) mamíferos e invertebrados?" Chaim Lasmar – pesquisador de pós-doutorado da Universidade Federal de Lavras (UFLA) – apoiou-se nessa indagação ao liderar a elaboração de um artigo que ganhou as páginas da revista "Oecologia", na Alemanha, na quarta-feira (11/8).

O trabalho – que foi lançado na versão on-line da publicação alemã, referência internacional em ecologia – recebeu financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO).

O estudo analisou a resposta de diferentes animais que produzem ou não o próprio calor – classificados como endotérmicos e ectotérmicos, respectivamente – à variação da temperatura e de produtividade (das plantas) ao longo de um gradiente altitudinal, que variou de 600 a 2.500 metros de altitude no Parque Nacional do Itatiaia, localizado na Serra da Mantiqueira.

O pesquisador Chaim Lasmar explica que foram usadas 400 armadilhas para capturar os invertebrados ectotérmicos. “As armadilhas ficaram em campo por 48 horas. Nós voltamos em todos os pontos e recolhemos todo o material. No laboratório, a gente identificou e separou as formigas, os besouros, os opiliões e as aranhas e depois mandamos para os taxonomistas, coautores do trabalho”, explica.

O pesquisador Chaim Lasmar na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, em 2015 (foto: Arquivo pessoal)

Em relação aos mamíferos, Chaim conta que foram instaladas 14 câmeras ao longo da montanha com o objetivo de fotografá-los e, posteriormente, catalogá-los. Mais de 20 pessoas – entre pesquisadores e professores da UFLA e contratados do parque – auxiliaram neste trabalho de campo realizado entre 2014 e 2015.

Os dados de temperatura e produtividade das plantas foram coletados com o auxílio de satélites da Nasa.

Resultados da pesquisa publicados no artigo

O estudo apontou que os animais ectotérmicos e endotérmicos, de diferentes níveis tróficos, responderam de forma diferente à variação de temperatura e produtividade. Esta última, para efeitos ecológicos, refere-se ao quanto de energia as plantas produzem para os animais consumirem.

Numa cadeia alimentar trófica há os produtores (geralmente plantas), os herbívoros e onívoros (nível trófico intermediário que pode assumir dietas herbívoras e de predadores) e os predadores.

“Para ectotérmicos, quanto maior o nível trófico dentro da cadeia alimentar, como os predadores que estão no topo, maior é a dificuldade para conseguir consumir a energia liberada pelas plantas no ecossistema”, aponta Chaim Lasmar durante entrevista ao Estado de Minas.

“Logo, o número de espécies de predadores ectotérmicos foi melhor explicado pela produtividade das plantas do que pelas mudanças na temperatura”, conclui.

Já para os endotérmicos, o estudo revela que apesar da produtividade ter influenciado positivamente o número de espécies de herbívoros, tal influência não se acumulou nos níveis tróficos maiores, como onívoros e predadores, assim como aconteceu com os animais ectotérmicos.

“Ao contrário do esperado, a temperatura influenciou mais o número de espécies de endotérmicos herbívoros e onívoros do que mudanças na produtividade. Nenhum dos fatores ecológicos em questão influenciou o número de espécies de predadores endotérmicos”, complementa.

“Isso pode ter acontecido devido ao fato de que mamíferos herbívoros e onívoros encontram sua alimentação nas plantas (folhas e frutos) e em insetos e todos são fortemente afetados pela temperatura”, pondera Chaim.

Como conclusão, o trabalho demonstrou que as diferenças do papel da temperatura e produtividade ao influenciar o número de espécies também se aplicam quando são comparados invertebrados ectotérmicos e vertebrados endotérmicos.

“Por fim, baseando-se nesses resultados, alertamos que a mudança da temperatura global, além de afetar fortemente os animais ectotérmicos, também impactará os animais endotérmicos, já que muitas das suas interações são com animais e plantas sensíveis à temperatura”, finaliza.

Coautores do artigo

Além do pesquisador Chaim Lasmar, que conduziu os trabalhos, a pesquisa também contou com a participação dos docentes da UFLA Carla Ribas, Júlio Louzada e Marcelo Passamani, professores no Departamento de Ecologia, e Letícia Vieira, do Departamento de Ciências Florestais.

Além disso, o trabalho contou com parcerias de pesquisadores e professores de outras instituições. Nesse sentido, também são coautores do trabalho Clarissa Rosa, pesquisadora no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Rodrigo Feitosa, professor na Universidade Federal do Paraná, e Antônio Brescovit, pesquisador no Instituto Butantan.