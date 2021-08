Ame o Rafa! Como está o menino que recebeu o remédio mais caro do mundo?

. É assim que, mãe do pequeno Rafael, define ade ver a melhora do filho, após ser medicado com o remédio mais caro do mundo . Rafael Gonçalves Pelincari, de dois anos, sofre com Atrofia Muscular Espinhal (), uma doença genética rara que provoca a falência dos neurônios motores, ocasionando atrofia dos músculos.

O garotinho conseguiu ser medicado em julho após a família arrecadar mais de R$ 4 milhões em campanha pela internet . A mãe conta que a criança já apresenta melhoras visíveis. “Ele está com mais força nas mãozinhas, está começando a se sentar sem apoio, segurando melhor o tronco e se mantendo com o pescoço firme na posição em pé.está muito bem graças a Deus”, relata Elaine.

Em um vídeo gravado na terça-feira (10/8) disseminado pelas redes sociais, é possível ver o menino sentado sozinho por alguns segundos, o que antes era impossível.

Os avanços do pequeno Rafa, como ficou conhecido durante a campanha, arrancam sorrisos e despertam alegrias nos pais e conhecidos. O garotinho ainda tem dificuldade para falar e andar, além de tremer as mãozinhas.

Dose de vida O menino recebeu o remédio Zolgensma, que combate a AME, no dia 21 de julho, no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo (SP), por onde ficou internado para realizar exames de rotina após a medicação. Rafa sentado com o apoio de outra pessoa (foto: Reprodução/Redes Sociais) “É a melhor sensação do mundo, de alívio, de dever cumprido para com meu filho, e de gratidão primeiramente a Deus e depois a todas as pessoas que participaram direta ou indiretamente desse milagre”, continua.

Em três meses, Rafa terá o retorno ao médico na capital paulista, no mesmo hospital em que recebeu a medicação. Para custear as terapias após o Zolgensma, a família ainda faz rifas para arrecadar dinheiro. “[As terapias] não são baratas e todas são particulares”, afirma a mãe da criança.

'Ame o Rafa': uma corrida contra o tempo

A família morava na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, mas foi necessário mudar para procurar um atendimento para a criança, que não era oferecido na região. Elaine Pelincari conta que o apoio e as doações recebidas vieram da população mineira, do Brasil e também de outros países. RELEMBRE: Campanha visa arrecadar R$ 12 milhões para salvar menino A campanha para arrecadar dinheiro durou sete meses e teve proporção nacional. A família conseguiu o valor de R$ 4,338 milhões, mas o remédio custava R$ 12 milhões. A luta contra o tempo foi motivo de aflição porque o Rafa precisava da medicação até completar 2 anos de idade.

Tudo mudou na corrida contra o tempo para a cura do Rafa quando a Justiça obrigou o Ministério Público da Saúde a completar o valor para a compra. No dia 1º de julho, o depósito na conta da família foi realizado.

Como funciona o remédio mais caro do mundo?

Especialista em saúde pública, o médico Lucas Bifano explica que o medicamento tem como objetivo construir uma espécie de cópia do gene que produz a proteína responsável pelos neurônios da atividade motora e que tenha nascido deficitário ou esteja ausente. “Ele é administrado em dose única e proporciona uma cópia do gene que está prejudicado e ocasionando a atrofia muscular”.