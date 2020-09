Kyara Lis: Ministério da Saúde se recusa a fornecer 'remédio mais caro do mundo'

Kyara Lis completou um ano em agosto e só pode tomar medicação até os dois anos de idade (foto: Arquivo pessoal)

Campanha de arrecadação

Banco do Brasil

Caixa Econômica

Santander

Banco Bradesco

Banco de Brasília

Banco Itaú

Banco Sicoob

A luta de, de 1 ano e 1 mês, diagnosticada coml (AME), segue enfrentando barreiras. A família da criança solicitou ao Ministério da Saúde o fornecimento do remédio mais caro do mundo, o, mas teve o pedido negado.O medicamento custa cerca de R$ 12 milhões e precisa ser usado antes dos dois anos de idade para tratar a doença. A AME é rara e grave, porque danifica o neurônio motor, causa degeneração nos neurônios e pode levar à morte.afirmou que “a decisão foi proferida de acordo com os pareceres da área técnica, controle interno e consultoria jurídica, os quais apontaram a impossibilidade técnica e jurídica para o atendimento do pedido”.A advogada Kayra Lis, de 39, mãe da criança, se emocionou ao comentar o caso: “Mais uma porta se fechou. É triste porque a gente vê que não há uma atitude em favor da vida, um olhar atento para a doença genética que mais mata crianças no mundo. A nossa esperança agora está na decisão do ministro do STJ e na solidariedade do povo brasileiro”.Ela lembrou que essa é uma luta contra o tempo, pois a cada dia a criança com AME pode perder neurônios motores. Uma outra alternativa para conseguir o remédio é umaque vem mobilizando moradores do Distrito Federal e de outras unidades da Federação.A campanha arrecadou R$ 4,7 milhões e continua intensificada nas redes sociais, em outdoors e em carreatas.A família de Kyara criou ações para arrecadar o valor necessário, entre elas,virtuais e contas para depósitos. Todas as informações sobre a campanha #TodosJuntospelaKyara estão na página do Instagram, mantida pela família e que já reúne mais de 56 mil seguidores e apoiadores, e no site Cure a Kyara As contas para depósito, em nome de Kyara Lis Carvalho Rocha (102.621.921-36), são:Ag: 8435-2OP 51Poupança 568-1Ag: 3494Op 13Poupança: 71733-6Ag. 1948Poupança: 60000193-3Ag: 2877-0Poupança: 1002164-2Ag: 078Poupança: 021359-9Ag: 6557Poupança: 41455-1Ag: 0001-9Poupança: 63.579.320-2