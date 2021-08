Após acordo, Vale vai repassar dinheiro a indígenas vítimas de Brumadinho

Indígenas da etnia Pataxó Hã-Hã-Hãe, vítimas da Tragédia de Brumadinho, na Grande BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 10/06/2021)

Os indígenas vítimas da Tragédia de, na Grande BH, vão receber em parcela única um recurso da Vale, proprietária da Barragem 1 da Mina do Córrego do Feijão. No total, segundo o Ministério Público Federal (MPF), 222 pessoas têm direito ao recurso.Todas estão ligadas aos povos indígenas Pataxó e Pataxó Hã-Hã-Hãe. vai acontecer até o próximo dia 3. O valor é mantido sob sigilo.As negociações envolveram a Vale, o MPF, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Defensoria Pública da União. Osrecebiam um repasse mensal negociado num primeiro aditivo, que agora será substituído por essa parcela única.Os aditivos estão relacionados ao Termo de Ajustamento Preliminar Emergencial (TAP-E). As partes firmaram o documento em 5 de abril 2019, ano em que a represa se rompeu, em 25 de janeiro.O primeiro aditivo, além domensal, previa assistência à saúde dos indígenas e a contratação de uma assessoria técnica independente.Esse segundo aditivo manteve o atendimento àdos indígenas até dezembro de 2023, financiado pela Vale.

Tal atendimento, em caráter complementar ao SUS, é feito por uma equipe multidisciplinar, responsável pela realização de exames e consultas e prestação de apoio psicossocial.



A assessoria técnica também fica mantida por meio de grupos de trabalho, integrados por representantes das comunidades indígenas.

A reportagem procurou a Vale e aguarda posicionamento da empresa.