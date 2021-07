Brumadinho: obras de novo acesso ao Inhotim devem terminar até dezembro

Além de facilitar acesso ao Inhotim, intervenção vai desafogar o trânsito na área central de Brumadinho (foto: Mário Chrispim - DER-MG/Divulgação )

Aspara melhorar o acesso ao Instituto, em, na Região Central de Minas Gerais, estão mais de 60% concluídas, segundo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). As duas construções de viadutos já estão na fase final, enquanto a execução da obra na ponte sobre o Rio Paraopeba chega a 85%.





O DER-MG também conta com equipes nos trabalhos de terraplanagem, e começa os serviços de pavimentação e drenagem em alguns trechos. Os investimentos são de cerca de R$ 50 milhões e a conclusão está prevista para dezembro deste ano.





“Os viadutos I e II estão concluídos, faltando apenas o encabeçamento e a laje de transição. Já a ponte sobre o Rio Paraopeba está em fase de execução do tabuleiro e do guarda rodas”, explica o diretor de Construção de Obras Rodoviárias do DER-MG, Marcos Frade.





Segundo ele, cerca de 200 empregos diretos são gerados com a construção de um terceiro acesso ao Inhotim.





Facilidade para turistas e moradores da região





A obra vai facilitar a conexão da MG-040 com o Instituto Inhotim, maior museu a céu aberto do mundo e sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil. Além disso, a intervenção vai desafogar o trânsito na área central de Brumadinho.





A construção vai beneficiar turistas e moradores da cidade e dos municípios vizinhos de Mário Campos, Ibirité, Sarzedo, Bonfim e Rio Manso.

