Locomotiva é encontrada após mais de dois anos da tragédia de Brumadinho

Locomotiva foi encontrada em uma profundidade de, aproximadamente, 15 metros (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)









Modelo da locomotiva encontrada é semelhante ao da foto (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) “A locomotiva é uma peça importante dentro do desastre. Embora não esteja associada a nenhuma das joias faltantes, representa um importante avanço na inteligência e acurácia do nosso modelo preditivo, e por consequência, na localização das demais vítimas”, disseram, em nota, os bombeiros.







As buscas, de acordo com a instituição, seguirão no entorno da locomotiva, no intuito de encontrar indícios que possam facilitar o resgate dos 10 desaparecidos.





O rompimento da barragem de Brumadinho matou 270 pessoas, a imensa maioria funcionárias da Vale. As autoridades encontraram o DNA de 260, sendo o último do soldador Renato Eustáquio de Sousa , cuja identidade foi confirmada no fim de maio.

Umada mineradorafoi encontrada por militares do Corpo de Bombeiros, na tarde desta quinta-feira (1º/7), durante as buscas pelas 10 pessoas desaparecidas na tragédia de Brumadinho, na Grande BH, ocorrida em janeiro de 2019. A estrutura estava sob uma profundidade aproximada de 15 metros.