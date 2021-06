Vale fecha acordo com 10,3 mil atingidos da tragédia de Brumadinho

Tragédia matou 270 pessoas, das quais 10 estão desaparecidas (foto: Luiz Rocha/EM/D.A Press) tragédia de Brumadinho, pelo menos 10,3 mil atingidos pelo rompimento da barragem B1 já chegaram a acordo de indenização com a mineradora Vale. De acordo com a empresa, foram 4 mil acordos trabalhistas, envolvendo mais de 2,4 mil pessoas, além de 3,6 mil cíveis, contemplando 7,9 mil pessoas. Foram pagos mais de R$2 bilhões em indenizações. Mais de um ano e quatro meses depois dade Brumadinho, pelo menos 10,3 mil atingidos pelo rompimento da barragem B1 já chegaram a acordo decom a mineradora. De acordo com a empresa, foram 4 mil acordos trabalhistas, envolvendo mais de 2,4 mil pessoas, além de 3,6 mil cíveis, contemplando 7,9 mil pessoas. Foram pagos mais de R$2 bilhões em indenizações.









Desde março de 2020, os atendimentos aos atingidos são feitos inicialmente por telefone e seguem de forma on-line, por meio de reuniões e audiências via videoconferência, sempre com a participação de defensor público ou advogado escolhido pelas próprias pessoas.





Como parte do compromisso com a Defensoria Pública, a Vale criou o Programa de Assistência Integral ao Atingido (PAIA). Por meio dele, as pessoas indenizadas têm acesso à assistência psicossocial, educação financeira, orientações para a compra de imóveis e suporte para a retomada produtiva de negócios.





No caso da retomada das atividades de pequenas empresas, é oferecido apoio à elaboração de planos de negócios customizados a cada empreendimento.