BH ganha 10 lunetas para observação da cidade; veja onde

Mirante da Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, ganha nova luneta que permite observar mais de perto painéis gigantes do projeto Cura (foto: PBH/ Divulgação)

Dez novaspara observar o horizonte da capital mineira foram instaladas e estão em pleno. As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta segunda-feira (7/6).O projeto contempla trêsnodo, duas no Mirante dee cinco na orla da- sendo três delas com acessibilidade para cadeirantes. A localização exata das lunetas pode ser conferida no site da PBH As lunetas escolhidas são resistentes à água, vento, sol e adversidades causadas pelo clima. De acordo com a administração municipal, os aparelhos contam com um sistema de observação terrestre com capacidade ótica de aproximação.As lentes têm foco pré-ajustado conforme o local de instalação. "Dessa forma, os usuários não precisarão fazer nenhum tipo de regulagem, o que facilita a observação por pessoas de todas as idades, mesmo aquelas que não tenham muita habilidade no manuseio do equipamento", informou a PBH.As lunetas são adesivadas com conteúdossobre os atrativos turísticos que ali podem ser observados.Em 2018, em comemoração ao aniversário de Belo Horizonte, lunetas também foram instaladas em dois pontos da cidade. As peças foram instaladas no Mangabeiras e na Rua Sapucaí. Mas, um ano depois, quem passava por lá se deparava com parte do equipamentoe/ouA PBH ressalta as dicas de como melhor utilizá-las, considerando a segurança sanitária, tais como manter o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas, limpar as partes da luneta que possam encostar no corpo com álcool 70% em gel ou líquido, higienizar as mãos antes e após o uso, evitar contato físico e usar, sempre, a máscara.