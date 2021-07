Grupo mantenedor do Inhotim faz acordo para quitar dívida de R$ 200 milhões

Grupo mantenedor do Inhotim passa por dificuldades financeiras e deve tributos ao governo de Minas (foto: Edésio Ferreira/EM)

A Advocacia-Geral do Estado (AGE-MG), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) assinaram um acordo com o Grupo Itaminas, mantenedor do Inhotim, nesta quinta-feira (1º/7), para quitação dade aproximadamentecom o estado de Minas Gerais.

As dívidas são referentes ao não recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de cerca de R$ 150 milhões, e taxas, de aproximadamente de R$ 50 milhões. A Justiça definiu que a dívida referente ao ICMS seráem 12 vezes e as taxas serão pagas em até 60 parcelas.

Como garantia do parcelamento, foi colocada a penhora de 30% do faturamento bruto de todas as empresas que compõem o grupo. Além disso, o acordo assinado determina que o valor total do débito da transação e as parcelas mensais sejam atualizadas pela taxa Selic.

A juíza Christina Bini Lasmar foi responsável pela homologação e destaca que “o não cumprimento do ajuste, em quaisquer de suas cláusulas, o tornará sem efeito, retomando as partes ao status quo ante".

Em nota, o Inhotim informou que “O Grupo Itaminas é um dos principais mantenedores do Inhotim, cuja saúde financeira - bem como a de todos os seus apoiadores - colabora para a perenidade da instituição, que tem inquestionável relevância para a arte, a educação, o turismo e a cultura do estado e do Brasil”.

Inhotim

Localizado em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Inhotim é o maior museu a céu aberto do mundo, ocupando uma área de 140 hectares. Seu acervo tem enfoque na arte produzida internacionalmente dos anos 1960 até a atualidade, incluindo pinturas, esculturas, desenhos, fotografias e diversas outras formas de arte.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria