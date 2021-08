Com novo lote, Araxá vacina pessoas de 33 anos nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (12/8), será a vez de pessoas com 33 anos tomarem a primeira dose do imunizante contra a COVID-19 em Araxá. A vacinação na cidade do Alto Paranaíba contemplará também trabalhadores da indústria e construção civil da mesma faixa etária.

Para estes grupos, a imunização acontece no Sesc (Rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha), das 8h às 16h.

Pessoas já contempladas pela campanha (exceto por idade e trabalhadores da indústria e construção civil) e grávidas, puérperas e lactantes continuam sendo imunizadas exclusivamente na Unisa.

Com a 34ª e 35ª remessas de vacinas enviadas pelo Governo de Minas, Araxá recebe nesta quinta, 7.443 doses, sendo: 4.128 da Pfizer; 1.220 da CoronaVac; 280 da Janssen e 1.815 da AstraZeneca. Os imunizantes serão destinados tanto para a primeira aplicação quanto para a segunda, nos próximos dias.A aplicação da 2ª dose no munícipio acontece de acordo com o Cartão de Vacinas e, nesta semana, será realizada até sexta (13/8). Além da Unisa, a aplicação desse grupo acontece também na Unioeste e na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Bairro Pão de Açúcar.