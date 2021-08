Acidente com cegonheira quase tira veículos mineiros do Rally dos Sertões

Cegonheira tombou a 15km do local onde acontecerá o Rally dos Sertões (foto: Divulgação/PRF) Rally dos Sertões entra em sua 29ª edição a partir da próxima sexta-feira (13/8) até o dia 22 de agosto, desta vez, com um formato 100% voltado ao Nordeste, com largada prevista para acontecer na Praia de Pipa, em Tibau do Sul/RN. Entre as equipes competidoras, está a Giaffone Racing, que é mineira e já enfrentou um desafio antes mesmo de a competição começar. Considerado o maior rali das Américas, oentra em sua 29ª edição a partir da próxima sexta-feira (13/8) até o dia 22 de agosto, desta vez, com um formato 100% voltado ao Nordeste, com largada prevista para acontecer na, em Tibau do Sul/RN. Entre as equipes competidoras, está a, que é mineira e já enfrentou um desafio antes mesmo de a competição começar.









No entanto, uma força-tarefa foi feita e dois veículos estão em condições de correr pela competição. Em questão de horas, os reparos foram feitos e as UTV's foram para teste com os pilotos nas ruas de Natal nesta quarta-feira (11/8). "É quase inacreditável termos visto os testes com os pilotos nas ruas de Natal no fim da tarde de hoje. Nosso reconhecimento a todos os envolvidos", disse o gerente de comunicação e marketing da CBMM, Giuliano Fernandes. A empresa é a principal parceira da equipe desde 2019.





Neste ano, o Rally dos Sertões passa a ser carbono zero, com a missão de, até 2025, substituir combustíveis fósseis por energias renováveis. Com isso, a CBMM passou a atuar estrategicamente no processo de eletrificação dos veículos, com motorização híbrida (etanol e elétrica) e 100% elétrica. Além disso, as UTV's tiveram produtos de nióbio aplicados em suas estruturas, proporcionando economia de combustível, potência, resistência, além de garantir 10% a mais de leveza que os concorrentes.