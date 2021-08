BH antecipa vacinação de mulheres de 33 e convoca 31 e 32 anos; confira

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai ampliar a vacinação contra a COVID-19 para pessoas de 32 e 31 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes da capital.



LEIA MAIS 12:39 - 06/08/2021 'Momento único': homens de 34 anos recebem a primeira dose da vacina em BH

14:01 - 06/08/2021 BH: pessoas com comorbidades de 34 a 41 anos receberão 2ª dose amanhã (7/8)

10:40 - 06/08/2021 COVID-19: Minas Gerais registra 150 mortes em 24 horas



Já na quarta (11/8) serão vacinados os homens e mulheres de 32 anos e na quinta, 12 de agosto, homens e mulheres de 31 anos. (PBH) vai ampliar acontra a-19 para pessoas de 32 e 31 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes da capital.Com o recebimento de novas doses, a vacinação de mulheres de 33 anos será antecipada e realizada no mesmo dia que os homens, na próxima terça-feira (10/8).Já na quarta (11/8) serão vacinados os homens e mulheres de 32 anos e na quinta, 12 de agosto, homens e mulheres de 31 anos.





Ainda de acordo com a administração municipal, como todo o grupo de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades já foi convocado para receber a segunda dose, na próxima semana não haverá mais necessidade de realizar a vacinação de homens e mulheres da mesma faixa etária em datas diferentes.



Confira o novo cronograma

Dia 7, sábado: segunda dose para pessoas com comorbidades de 41 a 34 anos e primeira dose para mulheres de 34 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte

Dia 9, segunda-feira: segunda dose para pessoas com comorbidades de 33 a 18 anos e repescagem de pessoas com comorbidades convocadas por faixa etária, além de gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e Síndrome de Down que por alguma razão perderam a data da aplicação da segunda dose

Dia 10, terça-feira: primeira dose para pessoas de 33 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte

Dia 11, quarta-feira: primeira dose para pessoas de 32 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte

Dia 12, quinta-feira: primeira dose para pessoas de 31 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas de 31 a 34 anos precisam seguir as seguintes orientações:





- Ser cidadão residente de Belo Horizonte

- Apresentar documento de identificação com foto

- Não ter recebido vacina contra a COVID-19

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias





Para a segunda dose





Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.



Atenção! Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado em que a data marcada no cartão para completar o esquema vacinal seja menor ou igual a 7 dias. Apesar do chamamento, a orientação é que todos consultem o cartão antes de comparecer a um ponto de vacinação.





Horário de funcionamento





O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.





Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:





- UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

- Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

- UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

- Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h





Os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno são exclusivamente os convocados para o dia em questão.





As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.