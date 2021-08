'Momento único': homens de 34 anos recebem a primeira dose da vacina em BH

Marcos Vinicíus Souza, de 34 anos, recebeu a primeira dose Pfizer na UFMG (foto: Edesio Ferreria/EM/D.A Press) homens de 34 anos receberem a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em Belo Horizonte. Nesta sexta-feira (6/8), o público está comparecendo aos postos fixos e de drive-thru da capital para se imunizar. Além deles, pessoas de 42 a 47 anos com comorbidades retomam às unidades de saúde para concluir o esquema vacinal. Chegou o dia dosde 34 anos receberem adacontra aem Belo Horizonte. Nesta sexta-feira (6/8), o público está comparecendo aos postos fixos e de drive-thru da capital para se imunizar. Além deles, pessoas de 42 a 47 anos com comorbidades retomam às unidades de saúde para concluir o esquema vacinal.









“É um momento único. Uma mensagem de salvação para todos nós. Ainda tem a segunda dose, por isso precisamos continuar tomando todos os cuidados. Claro, dá um alívio, mas mesmo assim é um momento que devemos reforçar essas medidas”, disse.





A planejadora Marcela Lopes, de 35 anos, que também foi vacinada no centro acadêmico, comemorou a dose recebida, mas lamentou pelas vidas que poderiam ter sido salvas caso a imunização estivesse mais avançada na capital mineira e no Brasil.





Marcela Lopes, de 35 anos, garantiu a vacina contra a COVID-19 nesta sexta-feira (6/8) (foto: Edesio Ferreria/EM/D.A Press) “Fiquei emocionada. Naquele momento pensamos nas pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade, que não tiveram esse tempo que tivemos. Uma pena que o governo não conseguiu liberar isso antes. Mas, antes tarde do que nunca. Tomara que avance muito mais para que todos possam tomar as vacinas”, relatou.





O dia da campanha para sua faixa etária foi nesta quinta-feira (5/8). No entanto, conforme informado pela Prefeitura de Belo Horizonte, aqueles que por alguma razão perderam o prazo da programação podem comparecer aos postos destinados para o grupo em datas posteriores. Basta verificar o endereço específico para seu público no portal da administração municipal





Marcela ainda afirmou como o período de pandemia amplifica os temores tanto pela sua saúde e de familiares, quanto pela questão econômica, com a crise atualmente vivenciada no país. Para ela, a vacina chega como esperança por dias melhores.





“Tantas pessoas perderam o emprego, e também fiquei preocupada de perder o meu. Nós podemos sofrer hoje de diversas formas, com medo de perder a vida, o emprego, ou até mesmo de não ter algo o que comer, porque o preço das coisas estão lá em cima”, declarou a planejadora.





Os dias de vacinação para homens e mulheres estão sendo intercalados pela prefeitura. No sábado (7/8), será a vez do público feminino de 34 anos receber o imunizante.





Até o momento, de acordo com dados da PBH, 1.437.569 moradores receberam a primeira e 656.612 com a segunda dose. Além disso, 58.769 aplicações foram feitas com a dose única da vacina produzida pela farmacêutica Janssen.





O que é preciso para se vacinar





No momento da vacinação, para a aplicação da primeira dose, as pessoas de 34 anos precisam seguir as seguintes orientações:





Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.





Já os moradores de 42 a 47 anos devem levar o cartão de imunização, documento de identidade e CPF para concluir o esquema vacinal. A PBH alerta que só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja data marcada no cartão para a aplicação seja menor ou igual a 7 dias.





Cada público deve comparecer ao local de vacinação destinado para sua faixa etária. Todos os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura. O horário de funcionamento em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Na UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem) e da Faculdade Pitágoras, ambos na Região Centro-Sul de BH, o funcionamento é até às 20h.