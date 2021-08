Puxão de cabelo e cabeçada em portão: filha é presa ao agredir mãe em Minas

Mulher ficou ferida após ser agredida pela filha em Frei Inocêncio (MG) (foto: Reprodução/Polícia Militar)

A Polícia Militaruma mulher de 38 anos suspeita dea própria mãe de 83 em Frei Inocêncio, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O caso aconteceu nesta quinta (5/8).De acordo com a corporação, a idosa pediu para que asaísse de casa. As duas discutiram e as agressões começaram.A mulher empurrou acontra um portão. Ela bateu a cabeça e se feriu. Puxões de cabelo também foram dados, segundo a PM.A suspeita confessou o crime e foi encaminhada à Delegacia de Governador Valadares, na mesma região, para prestar depoimento.

A polícia levou a idosa ao hospital da cidade, onde ela teve a cabeça enfaixada. Os ferimentos não foram graves, segundo a corporação.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.





A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, que quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele



Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.



O que é violência física?

Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões





O que é violência psicológica?

Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)





O que é violência sexual?

Estupro

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher





O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher





O que é violência moral?

Acusar de traição

Emitir juízos morais sobre conduta

Fazer críticas mentirosas

Expor a vida íntima

Rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole

