Mãe e filha são presas por acusar falsamente homem de estupro

A PM foi chamada pelas mulheres para a denúncia do estupro da jovem. Segundo os policiais, o suspeito foi detido logo em seguida. Em seguida, durante diligências para fundamentar a prisão do homem foram sendo constatadas contradições nas versões de mãe e filha.Os policiais constataram, por exemplo, que o autor estava trabalhando na hora do suposto crime. Outras provas da inocência, como registros telefônicos e testemunhas, comprovaram que o homem fazia a montagem de móveis no momento em que o estupro teria acontecido.Não foi informado pela PM o motivo das acusações contra o homem, que foi liberado. Mãe e filha, entretanto, foram levadas para a Delegacia da Polícia Civil pela simulação de estupro de vulnerável e por suspeita de falsa comunicação de crime.