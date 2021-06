PM de Uberaba acaba com 'rolezinho' de mais de 100 motociclistas

Rolezinhos se tornaram frequentes em Uberaba e trazendo transtornos para a população de Uberaba (foto: Reprodução/Redes sociais) Após denúncia anônima, viaturas do tático móvel e rural do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) flagraram, na sexta-feira (18/6), no bairro Gameleiras, nas proximidades da Copervale, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, cerca de 150 motocicletas fazendo o chamado ‘rolezinho’.

Os policiais militares encontraram um celular roubado com um dos participantes do ‘rolezinho’. Esse suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil (PC) e sua moto foi removida para pátio conveniado do Detran

“Segundo a denúncia, o organizador não é de Uberaba e ele teria chamado também pessoas de outras cidades para participar do rolezinho”, comentou o tenente da PM