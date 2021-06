BR-365 será interditada para retirada de bitrem que caiu no Rio Araguari

Ainda estão nas águas do Rio Araguari um dos tanques e também o cavalo mecânico do bitrem (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

ficaráem dois pontos durante toda a tarde deste domingo (20/6), na altura deno Triângulo Mineiro. O objetivo é finalizar a retirada de um caminhãoque caiu da ponte sobre ona quinta-feira (17/6), quando um homem morreu. O veículo estava carrega de cerca de 58 mil litros de etanol.Esse é o terceiro dia de trabalho para remover o veículo da água. Para isso, a BR-365 será interditada completamente ao meio-dia na saída de Uberlândia sentido Patos de Minas, no entroncamento da rodovia com o anel viário. O trânsito também será interrompido no KM 580 da BR-365, entroncamento com a LMG 748. A previsão é de interdição por quatro horas.A expectativa é finalizar o trabalho, que começou na sexta-feira (18/6) e que conta com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e prestadores de serviços.Ainda estão na água um dos tanques e também o cavalo mecânico. Nesse sábado (19/6), houve o transbordo da carga de um tanque, com aproximadamente 35 mil litros de etanol. Posteriormente, foi feita a remoção com guindaste. Mergulhadores dos bombeiros fizeram a colocação das cintas de nylon para içamento do tanque, além de prevenção contra incêndio e explosão.O acidente aconteceu quando o motorista do bitrem foi surpreendido com o trânsito parado, próximo ao Rio Araguari, e não havia sinalização. Para evitar uma batida com os carros à frente, ele jogou a carreta para fora da pista. Neste manobra, contudo, um homem de 55 anos, que estava na ponte, foi atropelado. Ele morreu na hora. Na sequência, o bitrem caiu na água.O casal que estava no veículo de carga sofreu ferimentos leves e foi retirado da água por bombeiros. O homem atropelado seria o motorista de uma carreta que parou na pista, devido a problemas mecânicos. Esse veículo encostado é que teria feito com que trânsito parasse no trecho.