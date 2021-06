BR-365 será novamente fechada para retirada de carreta no Triângulo Mineiro

--> --> --> -->

Trabalho dos bombeiros em Uberlândia, onde carreta bitrem despencou de ponte (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Pelo terceiro dia consecutivo, a BR-365 será interditada na altura do Km 596, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por conta de um acidente ocorrida nessa sexta (18/6) com uma carreta bitrem.

Neste domingo, o objetivo é retirar o outro tanque e também o cavalo mecânico. A interrupção dodeve acontecer por volta das 9h.

Neste sábado (19/6), os bombeiros fizeram transbordo da carga de um dos tanques da carreta, com aproximadamente 35 mil litros de etanol. A retirada do compartimento aconteceu por meio de cordas de nylon, que o içaram.

O acidente aconteceu na ponte sobre o Rio Araguari, na noite de sexta. O motorista saiu pela lateral do pontilhão e caiu no curso d'água.

Um pescador, que estava na ponte, foi atropelado e morreu. O casal que ocupava a carreta não sofreu ferimentos e saiu do veículo nadando.

O fato ocorreu por volta das 20h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta teria perdido o controle ao tentar se desviar de um outro veículo e acabou atingindo o pescador antes de cair na água.

No local, há uma placa alertando sobre o risco de morte ao pescar em cima da ponte.

Até o momento, não há suspeita de vazamento de combustível no Rio Araguari. Ainda assim, o Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) acompanha os trabalhos.