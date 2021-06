Carreta bitrem despenca de ponte e mata uma pessoa no Triângulo Mineiro

Placa avisa sobre o risco de se pescar em ponte onde aconteceu o acidente (foto: Reprodução/Google Street View)

Um pescador morreu atropelado após uma carreta bitrem despencar de uma ponte sobre o Rio Araguari, na BR-365, em Uberlândia, Região do Triângulo Mineiro, nesta quinta (17/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo levava 58 mil litros de etanol.





Um casal ocupava ana hora do acidente. Quando a corporação chegou ao local, os dois estavam na margem do rio e foram resgatados com uma corda. Ambos sofreram ferimentos leves e saíram sozinhos da cabine do veículo.



O fato ocorreu por volta das 20h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta teria perdido o controle ao tentar se desviar de um outro veículo e acabou atingindo o pescador antes de cair na água. No local, há uma placa alertando sobre o risco de morte ao pescar em cima da ponte.



A comunicação está ruim no local, portanto as autoridades têm dificuldade para atualizar qual o cenário da ocorrência.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local. Em contato com a reportagem, o plantão da PRF informou que o fluxo de veículos é lento na altura do Km 596, onde aconteceu o acidente.



Há problemas nos dois sentidos da BR-265.



Não há informações se houve vazamento do combustível no curso d'água. Os órgãos ambientais foram acionados para verificar a questão, segundo a PRF.