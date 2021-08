Pandemia em BH: taxa de transmissão do vírus e ocupação de UTIs sobem

30% do público-alvo da população adulta de Belo Horizonte já está totalmente imunizada (foto: Jair Amaral/EM) pandemia de COVID-19 em Belo Horizonte apresentaram leve alta nesta quarta-feira (4/8). Dois dos três principais indicadores dade COVID-19 em Belo Horizonte apresentaram leve alta nesta quarta-feira (4/8).









A ocupação de leitos de UTI-COVID subiu de 57,7% para 59%, mantendo-se na zona amarela, que indica alerta, pelo 29º boletim consecutivo.





Em contrapartida, a lotação das vagas de enfermaria caiu de 48% para 44,8%. O índice é classificado como zona de controle, patamar mantido há oito relatórios.





As vítimas da pandemia somam 6.285 pessoas. Os casos confirmados, 261.874. Os recuperados totalizam 252.049, enquanto 3.540 pacientes estão sob monitoramento.





Vacinação

Na capital mineira, 1.422.161 habitantes (64,7%) receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Outros 643.403 já foram contemplados com a segunda dose. Já 58.769 cidadãos foram protegidos com a dose única da Janssen. Isso significa que 30,6% do público-alvo da campanha de imunização já completaram o esquema vacinal e estão totalmente protegidos.