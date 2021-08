Pessoas de 36 e 35 anos são chamados para vacinação da COVID em Ibirité

Chegou a vez dos adultos de 36 e 35 anos serem convocados para a vacinação contra a COVID-19 em Ibirité (foto: Marcos Vinícius de Mendonça/Divulgação) O público geral de 36 e 35 anos foi chamado para a ampliação da vacinação contra a COVID-19 em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Devido a quantidade de pessoas, os dias para atender homens e mulheres foram alternados, de forma a evitar que ocorra aglomeração nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que aplicarão as doses das 8h às 14h. Para este público a unidade Central não atenderá.

Estima-se que Ibirité tenha uma média de 2 mil pessoas de 36 anos e 2.100 de 35 anos. Porém, a secretaria municipal de Saúde explica que, destes, alguns já vacinaram por comorbidades, por serem trabalhadores industriais ou por estarem em outro grupo prioritário.



A secretária de Saúde de Ibirité, Carina Bitarães, comenta sobre o avanço da vacinação contra a COVID-19. “A ampliação da vacinação, não apenas em Ibirité, mas em todas as cidades do país, está condicionada à quantidade de doses que recebemos do governo do estado. Nosso desejo é que sejamos contemplados cada vez com mais vacinas, para que possamos imunizar toda a nossa população o mais rápido possível. E quando chegar a sua vez, não deixe para depois. Procure a UBS mais próxima da sua casa, na data indicada e se imunize”.



A cidade segue imunizando outros públicos prioritários como pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com e sem comorbidades, exclusivamente na UBS Central. É importante relembrar que as pessoas com comorbidades precisam realizar um cadastro no site da prefeitura através A cidade segue imunizando outros públicos prioritários como pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com e sem comorbidades, exclusivamente na UBS Central. É importante relembrar que as pessoas com comorbidades precisam realizar um cadastro no site da prefeitura através deste link



Para dúvidas ou mais informações, basta entrar em contato com setor de imunizações da secretaria municipal de Saúde de Ibirité pelo telefone: (31) 2010-3851, de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h.