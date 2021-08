Uberlândia recebe 21 mil doses de vacinas e volta com imunização na quinta

Outros públicos prioritários também serão vacinados até sábado (7/8) (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

Com o recebimento de 21,2 mil unidades de imunizantes contra a COVID-19, Uberlândia volta a vacinar a população nesta quinta-feira (5/8). De acordo com cronograma divulgado pelo município, será possível aplicar todas as doses em três dias e atingir o público geral de 33 anos. Com o recebimento de 21,2 mil unidades decontra avolta a vacinar a população nesta quinta-feira (5/8). De acordo com cronograma divulgado pelo município, será possível aplicar todas as doses em três dias e atingir o público geral de



A Superintendência Regional de Saúde (SRS) em Uberlândia recebeu nesta quarta (4/8) 35.260 doses de vacinas. São 19.020 Pfizer para aplicação em primeira dose, 14.760 de Coronavac para aplicação em primeira e segunda doses e 1500 de AstraZeneca para segunda dose.



Esse quantitativo total foi distrubuído entre os 18 municípios da área da SRS. A retirada acontece durante toda quarta-feira. Uberlândia recebeu 21.258 unidades de imunizantes.



Segundo a prefeitura do município do Triângulo Mineiro, além de vacinar o público geral até chegar a 33 anos, com doses iniciais, também serão contempladas pessoas dos grupos prioritários, compostos por grávidas, puérperas, lactantes (com bebê de até seis meses de idade), pessoas com comorbidades, pessoas com deficiências permanentes graves, profissionais da saúde e trabalhadores da indústria, da educação e do transporte coletivo urbano, rodoviário, ferroviário e caminhoneiros.



O agendamento será feito ainda para a aplicação da segunda dose nas pessoas que foram vacinadas com a primeira dose da astrazeneca no dia 18 de maio e os faltosos. Com isso, o Município espera vacinar cerca de 22.700 pessoas nos três dias.



Com vacinação parada desde segunda (2/8) por não receber mais unidades, a cidade até agora aplicou 348,5 mil primeiras doses, 145,9 doses finais e 19,4 mil doses únicas.