Homens de 35 anos são vacinados em BH: 'Uma luz no fim do túnel'

Wagner Antunes, de 35 anos, foi ao posto drive-thru da UFMG de bicicleta para receber a vacina (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) vacina contra a COVID-19 chegou ao fim para as pessoas de 35 anos de Belo Horizonte. Conforme anunciado pela prefeitura da capital mineira, os dias de campanha para os homens e mulheres da faixa etária serão alternados. Nesta quarta-feira (4/8), eles recebem a primeira dose, já o público feminino, na quinta (5/8). A espera pelacontra a COVID-19 chegou ao fim para as pessoas dede Belo Horizonte. Conforme anunciado pela prefeitura da capital mineira, os dias de campanha para ose mulheres da faixa etária serão alternados. Nesta quarta-feira (4/8), eles recebem a primeira dose, já o público feminino, na quinta (5/8).





Após receber a primeira aplicação da Pfizer, Wagner ressaltou a importância de continuar seguindo as medidas preventivas do coronavírus, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.



“Tenho a consciência de que a gente não pode fingir que o vírus não existe mais, não é a vacina que fará ele desaparecer. Vou continuar tomando os cuidados quanto a evitar a circulação ou saindo à toa. Principalmente agora com essa nova cepa, Delta, que é mais contagiosa. A tranquilidade vem de, se for contaminado, a probabilidade de a doença reagir no organismo de forma bem mais leve”, afirmou o servidor.





Marcelo Nakayama Altranim, de 35 anos, garantiu a primeira dose da Pfizer nesta quarta-feira (4/8) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Para o analista de sistemas Marcelo Nakayama Altranim, de 35 anos, que também foi vacinado na unidade de saúde da UFMG, os meses de espera até a chegada deste momento foram carregados de ansiedade.





“A demora que foi, tanto na parte das negociações da vacina, e o medo da população de perder pessoas próximas, acabou assustando um pouco. Agora, já vacinado, cria esperança de que um futuro próximo possa voltar a fazer coisas de antes, como uma caminhada sem peso na consciência”, disse.





Temor que também foi sentido pelo empresário Sebastião Roberto, de 35. “É um período de tensão e insegurança, mas graças a Deus está vindo uma luz no fim do túnel agora. Diante dessa pandemia, dessa doença, qualquer segurança, mesmo que seja até o momento com a primeira dose, é muito boa. Fico bem mais tranquilo”, relatou.





A vacinação contra o coronavírus teve início em Belo Horizonte em janeiro deste ano, pouco tempo antes de completar um ano do surgimento da pandemia no Brasil. Sete meses depois, segundo dados da PBH, até o momento, 1.422.161 moradores receberam a primeira e 630.810 com a segunda dose. Além disso, 58.753 aplicações foram feitas com a dose única da vacina produzida pela farmacêutica Janssen.





Sebastião Roberto, de 35 anos, relatou alívo após receber a vacina contra a COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O avanço mais lento do que o esperado na campanha é alvo de reclamações de Sebastião, Wagner e de grande parte da população. “Poderia ter acontecido antes. Não só como eu, mas tantas outras pessoas já poderiam ter sido beneficiadas, e quem sabe ter evitado mais mortes”, disse o empresário.





“Está muito demorado o chamamento. A ansiedade bate, estava desesperançoso. Quando chegou na faixa dos 40 anos, os dias passaram com a sensação de extensão por causa da expectativa pela vacina. Na semana passada anunciaram até os 36 anos, mas demorou um tempinho para anunciar para outras faixas etárias. Isso dá uma angústia: esperei até agora, será que isso vai acabar?”, desabafa o servidor público.





O que é preciso para se vacinar





No momento da vacinação, para a aplicação da primeira dose, as pessoas de 35 anos precisam seguir as seguintes orientações:





Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.





O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Na UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem) e da Faculdade Pitágoras, ambos na Região Centro-Sul de BH, os horários foram estendidos até às 20h. Os endereços para cada público podem ser conferidos no portal da prefeitura