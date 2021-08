Quase metade das infrações de adolescentes em BH está ligada às drogas

Apresentação do relatório sobre atos infracionais vai acontecer nesta quinta (5/8), no Fórum Lafayette (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 24/01/2017)

Quase metade dos atos infracionais cometidos porem Belo Horizonte estão ligados às. É o que conclui um relatório do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte (CIA-BH), que será divulgado nesta quinta-feira (5/8).Os números dizem respeito apenas ao ano de 2020. A maioria das ocorrências está relacionada ao uso ou aode entorpecentes, conforme o documento.O CIA-BH está no guarda-chuva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A apresentação de todos os detalhes dovai ser realizada no 4º andar do Fórum Lafayette, na Avenida Augusto de Lima, Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de BH.O evento será às 10h. A juíza Riza Aparecida Nery, coordenadora do CIA-BH, dará os detalhes.