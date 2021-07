Ocupantes do micro-ônibus foram abordados pela PM na madrugada deste domingo (foto: Polícia Militar/Divulgação)





Um homem de 49 anos, foragido da Justiça, e três adolescentes com idades entre 16 e 17 anos foram detidos pela Polícia Militar (PM) na madrugada desse domingo (25/7) em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado. Eles estavam em um micro-ônibus fretado para uma rave em plena pandemia da COVID-19. Drogas e uma arma falsa foram apreendidos.









O veículo acabou abordando na Avenida Professor Melo Cançado, no Bairro São José. Durante as buscas, eles identificaram os adolescentes e, no chão perto deles, foram encontradas as drogas e outros materiais. Ao todo, a PM apreendeu 17 buchas e um cigarro de maconha, um papelote de cocaína, 12 comprimidos de ecstasy, nove frascos de solvente e respingos de solda (segundo a polícia, usados como entorpecentes), uma réplica de pistola e R$ 569 em dinheiro.





De acordo com a Polícia Militar, um dos adolescentes de 16 anos assumiu a propriedade da arma falsa. Outro da mesma idade seria o responsável pelo fretamento do micro-ônibus para a festa e cobrava R$ 20 por passageiro, permitindo o uso de bebidas alcoólicas e drogas na viagem.





O motorista, de 49 anos, tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Pará de Minas por condenação de crime, mas o delito não foi informado pela PM. Os quatro detidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil da cidade, com o material apreendido.