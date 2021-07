Acusado de matar a ex é julgado em BH; mulheres homenageiam vítima

Na frente do Fórum Lafayette, mulheres usam camisas com a foto de Ester, assassinada aos 20 anos (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)







Começou, pouco antes das 9h30 desta segunda-feira, no Terceiro Tribunal do Júri, o julgamento de Talisson Alves Martin da Silva, acusado de matar a tiros a ex-namorada, Ester Ferreira Gomes, que tinha 20 anos. O crime ocorreu em março do ano passado no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte, na frente da mãe da vítima.









Ester e Talisson namoraram por cinco anos. Em entrevista ao Estado de Minas em 13 de julho , Fernanda contou que a filha era agredida por ele, mas escondia da família. No fim de 2019, a jovem decidiu pôr um fim no relacionamento e passou a ser perseguida pelo ex.



Fernanda Gomes (de preto), mãe de Ester, recebe apoio antes do júri (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)





O crime ocorreu em uma terça-feira, quando a jovem estava a caminho do trabalho acompanhada da mãe.









Cartazes com pedidos de justiça foram deixados nas grades do Fórum (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

''Você tá me traindo com vários homens, você vai ver”, disse o ex-companheiro. Ester respondeu que ela não estava com ninguém, mas, mesmo que estivesse, não era traição, porque os dois já tinham terminado o relacionamento. Fernanda completou: "Vocês não têm mais nada, deixa a minha filha viver em paz". Na sequência, o homem sacou uma arma e deu um tiro na cabeça de Ester. A mãe ainda tentou entrar na frente dos disparos, ele a agrediu, e, mesmo ferida, a filha fugiu.





Ester tentou se abrigar na casa de um vizinho, mas o homem foi atrás e, mesmo com a vítima caída, realizou novos disparos que acertaram a cabeça e o tórax. Em seguida, fugiu em uma moto. “Foi um crime premeditado, ele pediu uma arma emprestada. Também estava com uma faca. Ele sabia o que estava fazendo”, relatou a mãe da vítima ao Estado de Minas.