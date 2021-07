Ex-marido é condenado a 12 anos de prisão por tentativa de feminicídio

Sérgio Fernandes Soares foi condenado a 12 anos de prisão, em regime fechado, por tentar matar a ex-mulher (foto: TJMG/Divulgação )

Umacusado defoi condenado adeem regime fechado, nesta quinta-feira (15/7). A decisão é do 3º Tribunal do Júri de Belo Horizonte.





O crime ocorreu em novembro de 2019 no Bairro Bonsucesso, Região do Barreiro. O casal viveu junto por 27 anos e, na época da agressão, estava separado há mais de dois anos.





Segundo denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Sérgio Fernandes Soares encontrou a mulher na rua e, inconformado com o fim do relacionamento, a atacou com golpes de faca. A vítima foi atingida na costela e barriga.





O motorista de uma van, que passava pelo local, viu a agressão e jogou o carro na direção de Sérgio. Depois ele ainda socorreu a mulher.



Julgamento

autoria do ataque, diante da juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira. O julgamento começou na manhã desta quinta-feira (15/7). Todas as testemunhas foram dispensadas e não prestaram depoimento. O homem admitiu ado ataque, diante da juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira.





A defesa de Sérgio pediu a desqualificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.





O homem, no entanto, foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela tentativa de feminicídio.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria