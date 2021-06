Advogado é condenado a 28 anos de prisão por calúnia contra a ex-mulher

O caso mexeu com a população de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Frutal.MG.Gov.br/reprodução)

Enquanto o Brasil inteiro repercute a força-tarefa da caçada pelo serial killer Lázaro Barbosa, no interior de Goiás, em Minas Gerais, a Polícia Federal prendeu advogado R.J.R.F., de 52 anos, condenado a 28 anos de prisão, por denunciação caluniosa, na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Federal de Uberaba. Segundo o mandado, o advogado foi condenado por ter cometido um crime de denunciação caluniosa contra uma mulher e seus familiares.

O caso foi levado a julgamento quando foi provado que não existia fundamento na denúncia apresentada pelo eadvogado. Na ação, consta que ele acusava a ex-mulher de praticar ilícitos eleitorais, uma vez que ela era funcionária da Prefeitura de Frutal.



Segundo a acusação, a mulher coagia eleitores a votar em determinados candidatos indicados por ela. A denúncia foi considerada genérica.

Depois de condenado, o advogado foi suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais (OAB-MG) e entrou com recurso, aguardando o julgamento em liberdade.

O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendeu que as acusações aconteceram em função de perseguição passional, em consequência do fim de um relacionamento amoroso entre a vítima e o réu.