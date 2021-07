Homem que mandou matar namorada em BH é condenado

O crime aconteceu na Rua Alair Marques Rodrigues, no Bairro Santa Amélia (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press) Rafael Vargas Nunes respondeu por homicídio triplamente qualificado (feminicídio, motivo torpe, mediante dissimulação) e por corrupção de menores, e foi aplicada pena de 19 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Foi condenado, nesta terça-feira (13/7), o homem que mandou matar a namorada, em setembro de 2019, no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha.respondeu por homicídio triplamente qualificado (feminicídio, motivo torpe, mediante dissimulação) e por corrupção de menores, e foi aplicada pena deem regime fechado.





A denúncia do Ministério Público apontou que Rafael planejou e ordenou o crime, dando suporte a dois adolescentes e uma terceira pessoa. Eles foram responsáveis pelo tiro à queima-roupa que acertou Isabela Gentil Reis Costa da Silveira, de 20 anos, na porta de uma loja que ela havia alugado na época.









Apesar de ter confessado que encomendou o crime, Rafael negou que corrompeu menores para participar. O mandante disse que os adolescentes foram contratados pelo homem que recebeu os R$ 5 mil. Ele também disse que não adulterou o carro utilizado no ato, que era roubado e estava com placa falsa.





Rafael também disse estar arrependido do que fez, mas não revelou quem é o homem que recebeu os R$ 5 mil e que foi contratado para matar Isabela. O mandante teve o pedido de recorrer em liberdade negado pela juíza Myrna Fabiana Monteiro Souto.

O crime

No dia 6 de setembro de 2019, Isabela trabalhava quando foi chamada pelos criminosos. Neste momento, ela foi executada com um tiro à queima-roupa





O crime aconteceu na Rua Alair Marques Rodrigues. A mulher estava em seu escritório, onde trabalhava no ramo de seguros. Dois homens chegaram ao local, a chamaram e, em seguida, atiraram em uma curta distância.





Depois do assassinato, os autores do crime fugiram. Próximo do local, eles abandonaram um veículo.