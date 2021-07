Escola que pegou fogo em aldeia indígena Xakriabá será reconstruída

O incêndio consumiu materiais e equipamentos da secretaria e da diretoria, e atingiu a parte administrativa da escola, localizada na Aldeia Indígena Xakriabá Barreiro Preto (foto: PMMG/divulgação)

O governo de Minas vai reconstruir a Escola Estadual Indígena Xakriabá , que pegou fogo em 23 de junho deste ano. Oconsumiu materiais e equipamentos da secretaria e da diretoria, e atingiu a parte administrativa da escola, localizada na aldeia indígena Xakriabá Barreiro Preto, em São João das Missões, no Norte de Minas.

O governador Romeu Zema explicou que o processo licitatório para ada escola já está em andamento. A unidade atende 204 alunos da educação infantil ao ensino médio e as atividades estão sendo feitas de forma remota.

Segundo a secretária de estado de Educação, Júlia Sant’Anna, os termos já foram assinados e será feita a reconstrução, uma reforma e uma ampliação no local. “Já assinamos o termo de compromisso com a direção da unidade, que inicia agora um processo licitatório. O valor estimado é de R$ 720 mil. Contemplará os espaços afetados, a reforma do imóvel e uma ampliação”, explicou

Mãos à Obra

O programa estadual Mãos à Obra na Escola é voltado para reformar unidades em todas as regiões de Minas Gerais. Atualmente, ele está na 5ª etapa e com previsão de investir R$ 97 milhões em 361 escolas.

Somando as últimas quatro fases, o projeto já destinou R$ 229,4 milhões para reformas de prédios escolares. O montante total chega a R$ 326 milhões investidos, sendo o maior investimento já feito pelo estado em infraestrutura de escolas.

Nas cinco etapas, foram contempladas 1.508 escolas, nas áreas das 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

