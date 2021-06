Escola de reserva indígena é incendiada em Minas; veja vídeo

Escola foi incendiada em aldeia da reserva indígena Xacriabá (foto: PMMG/divulgação)

Uma escola indígena, situada em aldeia da etnia Xacriabá, no município de São João das Missões, no Norte de Minas, foi incendiada na madrugada desta quinta-feira (24/6). De acordo com a Polícia Militar, o incêndio foi criminoso. Ninguém ficou ferido.





Polícia Civil foi deslocada até o local para fazer levantamentos. De acordo com fonte da PM, a suspeita é de que o ato criminoso pode ter sido praticado por integrantes da própria reserva indígena, motivado por disputa de liderança entre eles.

O caso ainda será investigado pela Policia Civil e pela Polícia Federal.





O fogo atingiu a escola indígena Xukurank (estadual), localizada na Aldeia Barreiro Preto, distante 35 quilômetros da sede de São João das Missões. As chamas também destruíram a casa de medicina tradicional indígena, situada na escola.





Os xacriabás respondem por 70% da população do município, que conta com 11,7 mil habitantes.



A suspeita é de que o incêndio pode ter sido praticado por integrantes da própria reserva indígena, motivado por disputa de liderança entre eles (foto: PMMG/divulgação)





Na quarta-feira (23/6), um grupo de integrantes da reserva Xacriabá interrompeu a passagem de veículos na BR-135, entre São João das Missões e Itacarambi , em protesto contra a votação na Câmara dos Deputados do projeto de lei 490, que trata da demarcação de terra indígenas. Mas não foi verificada ligação entre o protesto e o incêndio criminoso.





A escola Xukurank conta com cerca de 200 alunos do ensino fundamental e médio. Atualmente, eles não têm aulas presenciais por causa da prevenção contra o coronavirus (COVID-19).









Computadores foram destruídos pelo incêndio na aldeia Xacriabá (foto: PMMG/divulgação)

O incêndio destruiu também vários utensílios domésticos (foto: PMMG/divulgação)

De acordo com informações da Polícia Militar, foi ateado fogo em três prédios da escola, que ficam separados por distâncias que variam de 50m a 100m. O fogo atingiu os prédios da casa de medicina tradicional indígena (onde também funciona a cantina), da sala de informática e secretaria da escola.





Além de eletrodomésticos, utensílios da cantina e produtos de medicina tradicional, as chamas destruíram computadores e os arquivos da secretaria, consumindo documentos dos alunos da escola.





Nota da Polícia Civil

Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio de nota, informou que auxilia nas investigações sobre as causas do incêndio que atingiu a escola da aldeia xacriabá.





A Polícia Civil lembra que a competência para investigar crimes “dessa natureza" (cometidos contra as comunidades indígenas) é da Polícia Federal (PF). Destacou que “em colaboração aos trabalhos investigativos”, deslocou uma equipe da perícia criminal de Montes Claros até a área indígena para fazer “todos os exames necessários.”

“Assim que o laudo pericial estiver concluído, a PCMG enviará à PF”, conclui a nota.