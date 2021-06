Indígenas fecham estrada em Minas em protesto contra votação do PL 490

Indígenas Xacriabá fecharam o trânsito na BR-135, em São João das Missões (foto: Redes sociais/Divulgação)



Um grupo de integrantes da reserva indígena Xacriabá interrompeu, nesta quarta-feira (23/6), a passagem de veículos na BR-135, entre os municípios de São Joao das Missões e Itacarambi, no Norte de Minas. Eles protestam contra a votação do Projeto de Lei (PL 490), que objetiva a demarcação de terras indígenas.

O PL 490 está sendo votado na Câmara dos Deputados, em Brasília, e enfrenta os protestos dos povos indígenas. O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) acusa o PL de inviabilizar a demarcação de terras indígenas e permitir que elas sejam usadas para agronegócio, mineração e construção de hidrelétricas.

Os Xacriabá respondem por mais de 70% da população de São João das Missões, de 11,71 mil habitantes, distante 683 quilômetros de Belo Horizonte. A interrupção do trânsito na BR-135 (trecho de terra) em protesto contra a votação do projeto de lei foi iniciada por volta das 10h desta quarta, perto da entrada de São João das Missões.

De acordo com a Polícia Militar, o movimento é pacífico e conta com cerca de 70 participantes. Eles exibem cartazes e faixas contra a votação do PL 490 e contra o governo Jair Bolsonaro.

Os integrantes da reserva Xacriabá ocuparam a estrada de terra, possibilitando somente a passagem de veículos de segurança e de atendimento à saúde.





A Polícia Militar tentou fazer um acordo com os manifestantes, pedindo para liberar o transido na estrada. Mas os indígenas alegaram que so vão encerrar o protesto quando a votação do PL 490 for suspensa pela Câmara dos Deputados. A manifestação segue acompanhada de perto pela PM.

A BR-135 dá acesso a Manga e Montalvânia e a Cocos (BA). Com a interrupção do tráfego no trecho pelos Xacriabás, as pessoas que tiverem como destino a região, saindo de Montes Claros, devem passar pela BR- 251, MG-122 (entroncamento da BR-251 a Janaúba; e pela MG-401 (estrada Janaúba/Jaiba/Matias Cardoso/Manga).