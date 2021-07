Acusado de tentar matar ex-mulher a facadas é julgado em BH

Júri é realizado no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte (foto: Robert Leal/TJMG)







É julgado na manhã desta quinta-feira (15/7) em Belo Horizonte um homem acusado de, em novembro de 2019, tentar matar a ex-companheira, com quem manteve relacionamento por quase 30 anos. A vítima foi esfaqueada no meio da rua e só não foi morta por que o motorista de uma van que presenciou a cena jogou o carro contra o agressor para impedi-lo.









A mulher contou que já havia sido agredida pelo ex-marido e que, quando o crime ocorreu, já tinha uma medida protetiva contra ele, que não aceitava o fim da relação. Um dos filhos do casal também disse, em depoimento, que o pai era violento e que já havia alertado a mãe sobre o perigo que ela corria.





Mesmo após a medida que determinava o afastamento, o homem continuava perseguindo a vítima.



No dia da tentativa de feminicídio, ela voltava da igreja durante a noite quando foi abordada pelo acusado, que insistia para ir até a casa dela. Diante da recusa, ele entrou no carro dele, chegou a arrancar com o veículo e voltou. A vítima não viu que ele estava com uma faca na mão e foi surpreendida pelos golpes.





Ela foi ferida na barriga e na região das costelas. Segundo o MPMG, ela contou que a todo momento ele dizia “Eu vou te matar”. Nesse momento, um rapaz que estava na direção de uma van escolar acompanhado da esposa viu o homem esfaqueando a mulher e, jogou o veículo na direção dele. O homem atravessou a rua, entrou no carro e fugiu. O casal socorreu a mulher na van e a levou ao Hospital Julia Kubitschek. O acusado acabou preso.