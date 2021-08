Veja calendário de vacinação em Presidente Olegário

Vacinação segue em Presidente Olegário, que tem 48,8% da cobertura vacinal na primeira dose (foto: Rodrigo Nunes/MS)

Presidente Olegário, no Noroeste do Estado, divulgou o calendário para vacinação na zona rural e aplicação de segunda dose para grávidas, mulheres que deram à luz em até 45 dias, e pessoas que tomaram a primeira dose entre 1º e 10 de maio.

Será feito um mutirão nesta quinta-feira (5/8), em drive-thru, exclusivamente para a aplicação da segunda dose. A vacinação dentro dos carros vai acontecer na Praça Afonso de Sá, 10, em frente à sede da Secretaria de Saúde.

Na zona rural, equipes itinerantes vão aplicar as doses diretamente nas comunidades até o fim do mês. Nos dias 10 e 30 de agosto, a imunização vai acontecer na UBS Rural (Rua Santa Rita, s/n). Neste caso, os moradores que têm 38 anos ou mais também receberão as primeiras doses.

No caso das grávidas, que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, a segunda poderá ser da Pfizer ou, se as doses acabarem, da CoronaVac, conforme autorização dada pelo Ministério da Saúde.

O município tem 1.017 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, com 35 mortes. A cidade tem 7.378 imunizados com a primeira dose, 2.426 com a segunda e 216 pessoas receberam a vacina de dose única, aponta o Vacinômetro do governo estadual.

Veja o calendário completo na cidade