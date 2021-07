BH aplica 2ª dose em pessoas com comorbidades nesta sexta; confira locais

Para receber a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Confira os locais para vacinação

DRIVE-THRU

Shopping Del Rey: Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001, Caiçara

UFMG Unidade Administrativa 2 DAST, Portaria 2: Avenida Antônio Abrahão Caram, 763, São José

Corpo de Bombeiros: Rua Piauí, 1.815, Funcionários

Boulevard Shopping: Entrada pelo estacionamento da R. Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia

Minas Shopping - Doca 3: Avenida Cristiano Machado, 4.000, União

BHTRANS - COP: Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis

Shopping Estação - Entrada pela avenida Vilarinho (acesso ao G1)

POSTOS EXTRAS

A Prefeitura de Belo Horizonte () inicia aplicação de segunda dose da vacina contra a COVID-19 em gestantes e puérperas com comorbidades; em pessoas com síndrome de Down; em pessoas com deficiência permanente beneficiárias do BPC; e em pessoas com comorbidades de 59 anos nesta(30/7).O chamamento do público para completar o esquema vacinal será feito de forma gradativa, por faixa etária.No sábado (31/7), será a vez das pessoas comde 58 anos e 57 anosde funcionamento, em dias úteis, dos postos fixos e extras será das 8h às 17h. Nos pontos de drive-thru, o atendimento vai das 8h às 16h30.Para que os usuários possam receber a segunda dose é necessário levar ode