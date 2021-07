COVID-19: Minas Gerais registra 166 mortes e 5.668 novos casos em 24h

Portaria Ala C da Santa Casa de Belo Horizonte, que tem entrada exclusiva para atendimento a pacientes com suspeita de COVID-19 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta quinta-feira (29/7) mostra que Minas registrou 166 mortes causadas pela COVID-19, no período de 24h. No total o estado já soma 50.225 mortos pelo vírus desde março de 2020. epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de(SES-MG) nesta quinta-feira (29/7) mostra que Minas registrou 166causadas pelano período de 24h. No total o estado já soma 50.225 mortos pelo vírus desde março de 2020.

Os dados da SES mostram, no entanto, que houve uma redução de 403 casos se comparado com a última quarta-feira (28/7), quando foram registradas 6.071 ocorrências no período de 24h.

Os casos em acompanhamento de pessoas ainda em tratamento somam 56.954, de acordo com os novos dados do boletim. Já o número total de recuperados do coronavírus somam 1.847.242, desde o início da pandemia.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais