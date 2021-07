Unaí libera volta às aulas presenciais a partir da próxima segunda (2/8)

A prefeitura pede para que as escolas cumpram o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais, do governo federal (foto: Pixabay)

A Prefeitura de Unaí, no Noroeste do Estado, autorizou nesta quarta-feira (28/7) a retomada das atividades presenciais em escolas, exceto creches. No decreto, publicado no Diário Oficial, as instituições de ensino devem apresentar um plano para combater a COVID-19 nos espaços.

pandemia na cidade não estejam reduzindo, Ainda que os números dana cidade não estejam reduzindo, o que pode motivar até mesmo o fechamento de bares e restaurantes , a prefeitura considera que há uma necessidade "evidente" do retorno das atividades sociais das crianças.

Ensino fundamental, médio e técnico podem retornar as atividades presenciais a partir do dia 2 de agosto. A exceção vale para as creches, que ainda não têm data para a reabertura.

Além das regras básicas de distanciamento social (1,5m) e disponibilização de álcool em gel em todos os espaços, a prefeitura pede para que as escolas cumpram, na íntegra, o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais, do governo federal, e também apresentar um Plano de Contigência Escolar.

Esse documento, que deve descrever todas as medidas que serão tomadas para combater o coronavírus, deve ser apresentado ao Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 (COES).

"O retorno às aulas presenciais é decisão facultativa dos pais e responsáveis ou do aluno maior de idade", diz trecho do decreto. Quem quiser voltar às escolas deve assinar uma Declaração de Opção ao Retorno de Atividade Presencial, em que assume o risco que pode ficar doente.

Após o dia 2 de agosto, equipes da Secretaria de Saúde vão fazer um monitoramento constante dos casos de COVID-19 e lotação de leitos de Unidade de Terapia Intenstiva (UTI) para avaliar se é possível continuar com o plano.

No último boletim divulgado pela prefeitura, Unaí tem 11.957 casos confirmados (32 novos registros em relação ao dia anterior). Ao todo, 209 pessoas morreram.