95% dos idosos receberam as duas doses da vacina em Fabriciano

A imunização completa de 94,98% dos idosos acima de 60 anos foi atingida em, de acordo com dados divulgados pela prefeitura, o que tem refletido nos número de internações dessa faixa etária no município.

Segundo informação da administração municipal, Fabriciano seria a primeira cidade no país a alcançar esse índice, levando em consideração a aplicação da 1ª e 2ª doses em mais de 15 mil pessoas, conforme números da Secretaria de Governança da Saúde. O município tem pouco mais de 110 mil habitantes.

De acordo com o levantamento divulgado pelo Executivo, nos últimos três meses houve uma queda acentuada na ocupação de leitos UTI Covid por idosos. Em abril, a cidade teve 28 internações no Hospital Dr. José Maria Moraes, 13 no mês de maio, cinco em junho e, atualmente, uma internação.

Na vacinação geral, dos profissionais da saúde, 2.123 já receberam as duas doses do imunizante e seis da educação, até o momento. Entre as pessoas com comorbidades, 535 receberam duas doses.

Nesta semana, a faixa etária de 40 a 44 anos está recebendo a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e, em segunda dose, pessoas com comorbidades que já atingiram o prazo definido.