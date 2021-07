Ibiraci monta salas de atendimento para sequelas da COVID-19

Salas montadas com novos equipamentos permite a reabilitação de quem necessita no pós-COVID-19 (foto: Acervo/ Asscom PMI) fisioterapia, e agora montou, com todos os equipamentos necessários, mais dois espaços para garantir maior agilidade no tratamento das vítimas da COVID-19, que ficaram com sequelas deixadas pela doença. A cidade de Ibiraci, no Sudoeste de Minas, já contava com uma sala destinada à, e agora montou, com todos os equipamentos necessários, mais doispara garantir maior agilidade no tratamento das vítimas da COVID-19, que ficaram com sequelas deixadas pela doença.









Assim, torna-se necessária a fisioterapia para a plena recuperação desses movimentos.





A secretária municipal de saúde de Ibiraci, Maeli Ribeiro, explicou que o fisioterapeuta tem papel fundamental para a funcionalidade e melhora de vida dos pacientes, tanto nas necessidades de reabilitação como no pós-COVID-19.





"Todos os ibiracienses recuperados da COVID-19 passam por atendimentos multidisciplinares, de modo que esse acompanhamento auxilie na recuperação, com mais atenção individualizada e qualidade que cada um merece. Já tínhamos uma estrutura que atendia os pacientes pós- COVID. Agora, com a descentralização, o munícipe terá um acesso mais fácil ao tratamento, além de mais espaços para atendimento individualizado, atendendo todas as normas de segurança, novos equipamentos e materiais de apoio. O trabalho dos fisioterapeutas é fundamental para a recuperação das pessoas, e nós damos toda importância para que cada cidadão tenha um tratamento adequado de acordo com a sua necessidade", explicou Maeli.





Além disso, Ibiraci já possui um Protocolo Municipal Pós-COVID-19, cujo objetivo é assegurar a continuidade dos cuidados aos pacientes que já saíram do isolamento, mas mantêm alguns sintomas. Com essa atitude, previne-se que surjam riscos ou complicações.





Esse Protocolo Municipal Pós-COVID-19 permite que os pacientes que, no último dia do tratamento ainda possuam algum sintoma, sejam encaminhados ao PSF (Programa de Saúde da Família). Lá são avaliados por uma equipe multidisciplinar, que determina a necessidade ou não da continuidade de cada tratamento, tomando as decisões necessárias.





